Местные власти прибегли к оригинальному способу повысить явку населения на выборы.

Уже 23 февраля 2025 года в Германии пройдут досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирована новая правящей коалиция и федеральное правительство. Местные власти придумали оригинальный способ как повысить явку населения на запланированные выборы.

Мэр Дуйсбурга (503 тысячи населения) пообещал, что в день голосования на избирательных участках в его городе избирателям будут раздавать бесплатное пиво. Каждый, кто отдал свой голос, может получить свежий бокал пива от местной пивоварни König Pilsener. Он подчеркнул, что при необходимости власти могут согласовать поставки безалкогольного пива прямо с пивоварни. Об этом информирует немецкое издание Bild.

Городской глава объясняет свои намерения желанием укрепить демократию и повысить явку избирателей на выборы, которая является достаточно низкой. На последних парламентских выборах в 2021 года только 68% жителей Дуйсбурга отдали свой голос за одного из кандидатов. В то же время по всей Германии явка в среднем была 76,6%.

При этом претендовать на бокал пива смогут только те немцы, которые отдали голос лично на избирательном участке, а не письмом на почту. Бесплатное пиво получить можно будет только после заполнения избирательного бюллетеня.