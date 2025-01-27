Учения Steadfast Dart направлены на оперативное развёртывание сил на восточный фланг.

С 13 января в Европе стартовали военные учения НАТО под наименованием Steadfast Dart, которые направлены на проверку созданных в 2024 году союзных сил реагирования. Европейские страны принимают участие в оперативной переброске сил на восточный флаг, а затем должны приступить к тренировкам в регионе. Основная цель учений заключается в том, чтобы проверить, насколько страны-участники военного блока могут оперативно развернуть свои силы на нужном фланге, а также убедиться в их совместимости.

Стало известно, что из-за начавшихся учений в Греции ограничили перевозки гражданских пассажиров через железнодорожную ветку «Александруполис - Орменио» сроком пять дней. Связано это с тем, что железную дорогу задействовали для переброски сил североатлантического альянса в рамках ранее упомянутых военных учений. Александруполис представляет важность как портовой город, куда может быть доставлена техника морским путём.

Как пишет греческий портал Pronews, из Александруполиса перевозили большегрузные автомобили и бронетранспортёры в Восточную Европу. Местные жители были обеспокоены тем, что впервые столкнулись с ограничениями по причине, связанной с необходимостью оперативно перебросить военную технику на восточный фланг НАТО.