По его словам, «Талибан» удерживает больше американских заложников, чем изначально предполагалось.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио допустил, что Вашингтон может быть вынужден установить рекордную награду за сведения об основном руководстве Афганистана. Он не исключил, что награда будет больше, чем за ликвидированного в мае 2011 году Усаму бен Ладена (25 миллионов долларов).

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, ему стало известно, что группировка «Талибан» удерживает больше американских заложников, чем предполагалось изначально. Он подчеркнул, что если информация окажется правдивой, то у американских властей не будет другого варианта, кроме как назначить крупную награду за руководство Талибана.

При этом не уточняется, за что именно будет полагаться денежное вознаграждение. Однако, учитывая опыт борьбы американских властей с ближневосточными организациями, вознаграждение предоставляют за помощь, в частности сведения, которые помогут ликвидировать обозначенную цель.

Стоит напомнить, что неделю назад между Соединёнными Штатами Америки и Афганистаном произошёл обмен заключёнными в формате «два на два». Тогда уточнялось, что на территории Афганистана под заключением находится ещё двое американцев, но, по всей видимости, цифра может быть значительно больше.