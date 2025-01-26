Возможную причину связывают с внешним воздействием.

Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил о повреждении в Балтийском море подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией на участке «Вентспилс — Готланд». Проблем для потребителей ситуация не создаёт, а весь трафик перенаправили по другим подводным кабелям. По данным организации, есть основания полагать, что повреждение кабеля вызвано внешним воздействием. Сейчас правоохранительные органы Латвии по факту инцидента возбудили уголовное дело, а Военно-морские силы Латвии вместе с союзниками направили патрульное судно к месту повреждения. Патрульное судно обследовало район возможного повреждения, а также осмотрело балкер Michalis San (приписан к Мальте), которое следовало в Россию. Во время осмотра никакой подозрительной активности или следов повреждения якоря не обнаружили.

LVRTC ведут переговоры с иностранным подрядчиком для оценки повреждения с целью проведения дальнейших ремонтных работ на участке. Швеция после организованного премьер-министром Латвии Эвикой Силиней совещания пообещала оказать латвийским властям всю необходимую помощь.

Примечательно, что ситуации с повреждением подводных кабелей в Балтийском море продолжились даже после стартовавшей операции НАТО «Балтийский часовой», в рамках которой страны-участники североатлантического альянса задействовали свои военные корабли для патрулирования акватории.