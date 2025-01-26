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Nacvark
США прекращают финансирование программ по разминированию в мире
Всё в рамках решения Госсекретаря США Марко Рубио.

Известно, что Государственный секретарь США Марко Рубио официально прекратил все программы иностранной поддержки, решение о возобновлении или отмене которых произойдёт только через три месяца. Данное решение фактически было принято американским президентом Дональдом Трампом, а Рубио лишь издал соответствующее распоряжение.

Стало известно, что в рамках принятого решения США прекратили финансированием программ, направленных на разминирование неразорвавшихся боеприпасов по всему миру. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на электронное письмо, разосланное руководителем Управления по сокращению вооружений Карен Чендлер.

Отмечается, что соответствующие операции по разминированию были прекращены незамедлительно, а окончательное решение о их возобновлении придётся ждать как минимум три месяца, то есть после переоценки иностранной помощи.

The New York Times акцентируют внимание на том, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для мирных жителей и американских военнослужащих. При этом, по данным самого же Государственного департамента, все их программы действительно способствовали уменьшение количества жертв от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлению сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Очевидно, что подобные программы затрагивали и Украину, на территории которой имеется рекордное количество мин. Впрочем, есть и другие регионы, где разминирование финансируется американским правительством, например Нагорный Карабах.

#сша
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