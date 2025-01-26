По его словам, такая схема позволит удовлетворить потребности Приднестровья, Молдавии и Украины.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Майей Санду заявил, что предлагает Приднестровью схему для решения энергетического кризиса. По его словам, украинские власти могут начать поставки угля в регион по низкой цене или даже бесплатно, а в обмен Украина желает получить часть электроэнергии.

По словам украинского политика, такая сделка будет справедливой, ведь генерируемая на украинском угле электроэнергия позволит снабжать электричеством и Приднестровье и Молдавию и Украину. Более того, он утверждает, что такое решение позволит Кишинёву снизить цену на электричество на 30%. Зеленский уверен, что у Украины достаточно угля для покрытия потребностей Приднестровья.

Владимир Зеленский также предлагает отправить на Молдавскую ГРЭС украинских специалистов, которые якобы могут увеличить мощность теплоэлектростанции в десять раз: с 220 МВт до 2 ГВт. Для понимания, мощность Южно-Украинской АЭС составляет 2,8 ГВт при трёх рабочих энергоблоках.

Своё предложение с поставками угля в Приднестровье украинский политик уже озвучивал ранее. Глава региона Вадим Красносельский тогда объяснил, что для функционирования Молдавской ГРЭС необходим антрацит, а не газовый уголь, который предлагает Украина.