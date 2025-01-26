Сьюзи Уайлс не хочет, чтобы глава DOGE находился в нескольких шагах от Овального кабинета. Его офис будет в соседнем с Белым домом здании.

Известно, что американский бизнесмен Илон Маск возглавит Департамент по оценке эффективности правительства (DOGE). Должность в администрации Дональда Трампа предусматривает выделение ему офиса, но, как стало понятно из слов американского президента, Маск не получит кабинет в Западном крыле Белого дома, где расположены кабинеты различных представителей команды главы государства.

Издание The Daily Mail, ссылаясь на собственные источники, пишет, что всё из-за решения руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которая отказала Илон Маску в получении кабинета в нескольких метрах от Дональда Трампа, поскольку не благосклонна к попыткам миллиардера поддерживать слишком «близкие отношения» с новым президентом. Опубликованный бизнесменом ироничный пост в 2024 году, где он

заходит в Овальный кабинет со своей раковиной

(является отсылкой на фотографию 2022 года, когда Маск зашёл в офис Twitter со своей раковиной)

По данным издания, Уайлс раздражена намерениями Маска выставить себя «первым другом» американского президента, который находится при нём даже во время подписания законопроектов. Она не хочет, чтобы глава DOGE выглядел в глазах общественности как «сопрезидент».

По этой причине Илон Маск со своей командой из двадцати человек получит кабинет в административном офисе Эйзенхауэра, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Белого дома. Таким образом глава аппарата Белого дома сможет держать Маска на расстоянии от Трампа и контролировать все его действия.

Ранее издание The Times делилось аналогичной информацией, уточняя, что Сьюзи Уайлс не любит людей, которые «считают себя звездой». Стоит также напомнить, что Илон Маск до и после президентских выборов проводил достаточно много времени в резиденции Дональда Трампа во Флориде, о чём говорил сам американский президент.