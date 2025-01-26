Он подчеркнул, что Пентагон выполнит миссию Дональда Трампа: сдержать войну, а если надо будет - победить всех противников.

Назначенный американским президентом Дональдом Трампом министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет обозначил ключевые приоритеты Пентагона, которыми будет руководствоваться его ведомство.

По словам американского министра, необходимо сосредоточится на трёх следующих приоритетах:

восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз; укрепление военно-промышленного комплекса, в частности упрощение системы государственных закупок, прохождение финансового аудита; забота о военных и их семьях, укрепление обороны Соединённых Штатов Америки и взаимодействия с союзниками, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Хегсет отметил, что Соединённые Штаты Америки останутся самой сильной и смертоносной военной силой в мире. Он добавил, что Пентагон выполнит задачу Дональда Трампа: предотвратить новую войну, а при необходимости - победить всех противников.

Утверждение Пита Хегсета на пост министра обороны происходило дольше, чем остальных политиков, номинированных на должности в администрации Дональда Трампа. Связано это с отсутствием у него политического и управленческого опыта, а также имевшейся алкогольной зависимости. Сам Трамп уверяет в своей полной поддержке кандидатуре Хегсета, подчёркивая его преданность своему делу, ведь при любом разговоре с новым американским президентом он затрагивает исключительно военные темы.