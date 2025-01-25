Можно считать, что "угроза" размещения мадагаскарского оружия в космосе нивелирована.

Вчера министерство иностранных дел России распространило информацию о подписании министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его мадагаскарским коллегой Рафарававитафиком Расатом совместного заявления, в котором страны отказываются от размещения оружия в космосе первыми. Всё в рамках запущенной Москвой инициативы в 2004 году, предполагающей отказ от размещения оружия в космосе в соответствии с международными договорами Организации Объединённых Наций.

Отмечается, что документ является значимым шагом для глобализации международного политического обязательства России и Мадагаскара, предполагающего отказ от размещения в космосе оружия первыми. Усилия стран направлены на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

В ведомстве также уточнили, что документ запрещает обеим странам применять силу или угрожать ею в отношении космического пространства.

Российские и мадагаскарские власти призывают другие страны взять на себя аналогичные обязательства. Известно, что уже более тридцати стран взяли на себя обязательства по отказу от размещения оружия в космосе первыми.