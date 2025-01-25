При этом он в очередной раз выразил недовольство тем, что товарооборот с Канадой невыгоден Вашингтону.

Даже после вступления в должность американского президента Дональд Трамп продолжил призывать Канаду войти в состав Соединённых Штатов Америки на правах 51-го штата. Политик предлагает Оттаве «налоговые бонусы», если они пойдут на такой шаг.

По словам американского президента, если Канада интегрируется в состав Соединённых Штатов Америки, то её граждане получат очень большие налоговые послабления, когда сейчас их доходы ограничиваются большими налогами. Помимо этого он утверждает, что в таком случае канадцы могут больше не беспокоиться о хорошем медицинском обслуживании и вопросе обеспечения своей безопасности.

Дональд Трамп также отметил, что двусторонний товарооборот с Канадой не совсем выгоден для Вашингтона, который теряет потенциальные 200 миллиардов долларов ежегодно. Он подчеркнул, что американцам не нужны канадские автомобили, древесина или продовольствие.

Более того, американский президент вспомнил о своём разговоре с премьер-министром Канады (Трамп по-прежнему называет его «губернатором», намекая, что Канада де-факто является американским штатом) Джастином Трюдо, который сам признал, что состоятельность его государства обусловлена торгово-экономическими связями с Соединёнными Штатами Америки.