Пока что всё лишь на самой ранней стадии обсуждений.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Григорий Тихий сообщил, что Киев обсуждает со своими западными союзниками размещение на территории страны иностранного контингента войск в рамках предоставления гарантий безопасности.

По словам украинского чиновника, все обсуждения сейчас находятся на самой ранней стадии и ещё слишком рано говорить о том, какое именно количество миротворцев может прибыть на украинские территории. Тем не менее, Тихий заверяет, что размещение иностранных войск является лишь частью более широких гарантий безопасности.

Григорий Тихий подчеркнул, что в Киеве считают необходимым предоставлением именно долгосрочных и надёжных гарантий безопасности, которые будут поступать как со стороны Европейского союза, так и Соединённых Штатов Америки.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что обсуждается размещение от 40 до 50 тысяч иностранных военных, которых хотят разместить вдоль 1000-километровой линии боевого соприкосновения. В то же время Владимир Зеленский считает необходимым размещением как минимум 200 тысяч миротворцев, иначе смысла в подобной миссии, по его мнению, не будет.