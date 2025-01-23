Она согласилась с заявлениями Трампа о том, что текущих расходов на оборону недостаточно.

Недавно американский президент Дональд Трамп призвал входящие в НАТО страны нарастить расходы на оборону с 2% до 5% от ВВП, учитывая текущую тенденцию в сфере безопасности. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас согласилась с позицией нового американского президента, призвав европейские страны наращивать оборонные расходы.

По мнению чиновника, Россия представляет экзистенциальную угрозу для безопасности Европы до тех пор, пока европейские страны недостаточно инвестируют в свою оборону. При этом она отказалась называть себя «ястребом» по отношению к России, подчеркнув, что относится к стране «реалистично».

Кая Каллас акцентирует внимание на том, что время играет не на стороне России, но и не на стороне Европы. Объясняет она это тем, что европейские страны делают недостаточно для того, чтобы усилить свою оборону, подготовившись к гипотетическому конфликту с российской армией, который, по её мнению, может произойти к 2028 году.

Что касается оборонных расходов, глава европейской дипломатии приводит данные за 2024 год, указывая на средние оборонные расходы в Европе на уровне 1,9% от ВПП, когда Россия потратила за тот же период 9% от ВВП. Помимо этого Каллас утверждает, что российский оборонно-промышленный комплекс всего за три месяца может произвести больше оружия и боеприпасов, чем 27 европейских стран за один год.