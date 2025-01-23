Они обеспокоены тем, что новый американский президент угрожает вернуть судоходный канал силой.

В 1904 году Министерство обороны Соединённых Штатов Америки инициировало строительству Панамского канала, который в 1977 году перешёл под контроль Панамы по решению тогдашнего американского президента Джимми Картера. Новый американский президент Дональд Трамп своими последними заявлениями дал понять, что его не устраивает такой расклад, поскольку тарифная политика Панамы в отношении Соединённых Штатов Америки несправедливая, а судоходный канал, по его мнению, теперь фактически принадлежит Китаю.

Стало известно, что панамские власти обратились к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерришу с жалобой на Вашингтон, учитывая последние заявления Трампа. Посол страны в ООН Элой Альфаро де Альба подчеркнул, что, согласно Уставу международной организации, страны должны в своих международных отношениях воздерживаться от угрозы силой против территориальной целостности какого-либо государства.

Ранее председатель Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес заявил, что Панамский канал останется под контролем Панамы и никто не обсуждает его передачу Вашингтону. Тем не менее, подобные заявления идут вразрез политике Дональда Трампа, который дал понять, что готов забрать судоходный канал обратно.