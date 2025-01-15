При этом отказываться от поставок трубопроводного газа в Европе не планируют, хотя от этого решения нет смысла, ведь транзит через Украину больше не осуществляется.

Не так давно была новость о том, что после прекращения транзита российского трубопроводного газа в Европу через украинскую газотранспортную систему, европейские страны прибегли к наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ), который также закупается у России. Сейчас Европа импортирует на 30 - 40% больше российского СПГ, чем в 2020 году.

Однако, как узнало издание Bloomberg, страны Европейского союза обсуждают отказ от импорта российского СПГ в рамках 16-го пакета антироссийских санкций. Помимо этого европейцы обсуждают возможность расширения ограничений против танкеров российского теневого флота и отключение ряда российских банков от банковской системы SWIFT. Обсуждается и отказ от импорта российского алюминия, но по этому вопросу пока что масштаб санкций не определён.

Как утверждают источники издания, запрет на поставки российского СПГ является вполне реальным шагом, ведь существенная доля его импорта приходится на Францию, Бельгию и Испанию, которые традиционно не блокируют антироссийские санкции и не препятствуют их принятию. В то же время полный отказ от поставок российского трубопроводного газа невозможен, поскольку его до сих пор закупают некоторые страны Европейского союза, в частности Венгрия, эксплуатирующая «Турецкий поток». Впрочем, доля российского трубопроводного газа в Европе итак снизилась после того, как в Киеве прекратили осуществлять транзит через свои территории.