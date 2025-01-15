Власти обсуждают, как разработать укрытия в уже построенных зданиях и как планировать новые постройки с учётом необходимости убежищ.

В последние годы в Европе вновь задумались о необходимости строительства бомбоубежищ на случай чрезвычайных ситуаций. Особенно это касается стран Восточной Европы, в частности Польши, где местные власти строят сеть бомбоубежищ и даже разработали карту уже оборудованных укрытий для граждан.

Министр внутренних дел Германия Нэнси Фезер сообщила о работе правительства над расширением системы бомбоубежищ в стране. По её словам, сейчас изучаются возможности по использованию подвалов в общественных зданиях, подземных гаражей и даже железнодорожных вокзалов для их оборудования под укрытия. В конечном итоге, как утверждает немецкий министр, необходимо создать систему, которая позволит гражданам при помощи телефона определить, где поблизости расположено бомбоубежище.

По мнению Фезер, властям стоит задуматься над тем, чтобы при строительстве вокзалов или концертных залов планировать бомбоубежища. В то же время она не готова поддержать предписание для частных лиц, обязывающее их оборудовать укрытия, поскольку не всем по карману такое решение.

Ещё летом 2024 года издание Bild писало о планах Берлина расширить систему бомбоубежищ. В материале издания акцентировали внимание на том, что в стране с более чем 80 миллионами человек населения оборудованы укрытия только для 500 тысяч граждан.