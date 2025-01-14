Авторами документа выступили республиканцы, но пока что поддержка законодательной инициативы незначительная.

Представители Республиканской партии в Конгрессе подготовили законопроект, позволяющий Соединённым Штатам Америки начать переговоры с Данией для приобретения Гренландии. Об этом сообщает издание Reuters, которое ознакомилось с попавшей им в редакцию копией документа.

По данным издания, законопроект получил наименование Make Greenland Great Again Act (по аналогии с лозунгом Make America Great Again), а его авторами выступили члены Палаты представителей от штата Теннеси Энди Оглс и Диана Харшбаргер. В этом документе новоизбранного американского президента Дональда Трампа наделяют полномочиями начать переговоры с датскими властями, а в случае их успеха - предоставить Конгрессу в течение пяти дней проект соглашения между странами.

Как отмечает Reuters, на утро 13 января по местному времени законопроект получил поддержку всего лишь десяти конгрессменов.

Впрочем, это не первая законодательная инициатива, разработанная сторонниками Трампа на фоне его прединаугурационных заявлений. Марджори Тейлор Грин представляла на обсуждение законопроект о переименовании Мексиканского канала, а конгрессмен Дасти Джонсон предлагал наделить Дональда Трампа полномочиями для ведения переговоров о выкупе Панамского канала.