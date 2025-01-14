Европейцы рассчитывают получить место за столом переговоров, но есть риск, что им дадут лишь складной стул - акцентирует внимание издание

Издание Euractiv пишет о том, что в Европейском союзе растут опасения насчёт возможных переговоров между новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что европейские чиновники рассчитывают на полноценное место за столом переговоров, но есть риск получить лишь складной стул.

В материале издания приводятся слова директора Европейского совета по международным отношениям Мари Дюмулен, которая настаивает на том, что Европа должна принять участие в переговорах по Украине, поскольку страны региона являются важными поставщиками военной помощи Украине. Дюмулен акцентирует внимание на том, что вопрос стоит лишь в том, необходимо ли приглашать на переговоры другие «неевропейские субъекты» (Китай, Бразилия, Индия), обеспечивая более широкое участие в переговорном процессе.

В то же время пока остаётся непонятным, в каком формате пройдут переговоры. Предполагается, что ситуация прояснится после встречи глав министерств иностранных дел стран Европейского союза, которая назначена на 27 января.

Известно, что сейчас администрация Дональд Трампа прорабатывает предстоящую встречу новоизбранного американского президента с российским лидером.