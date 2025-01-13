Он считает, что к обеим политикам в Белграде относятся положительно.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров между новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Он пообещал гарантировать безопасность обоих лидеров.

Как утверждает сербский президент, он никогда не ввязывался в проблемы международного уровня, но в Белграде сейчас заинтересованы в том, чтобы организовать встречу политиков именно здесь. Он подчеркнул, что Трамп пользуется наибольшим доверием со стороны сербского народа, а Путин популярен в Сербии.

По мнению Вучича, нет наиболее подходящего места на земном шаре, которое подошло бы для встречи американского и российского лидеров.

Ранее номинированный Трампом советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил подготовку встречи новоизбранного американского президента с российским лидером. Он отметил, что состоятся личная встреча может только после 20 января 2025 года, вероятнее всего - ближайшие дни или недели, а пока что политик могут провести телефонный разговор, который повлияет на будущий формат переговоров. Уолтц не уточнил, где именно Трамп и Путин готовы провести личную встречу.