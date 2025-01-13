Помимо этого, как утверждает глава ведомства, китайские власти смогли заполучить доступ к средствам коммуникации некоторых людей в американском правительстве.

Действующий директор Федерального бюро расследований Соединённых Штатов Америки (ФБР) Кристофер Рэй, назначенный ещё в 2017 году Дональдом Трампом, дал интервью изданию CBS News, в котором обозначил Китай «самой большой и долгосрочной угрозой нашего поколения».

По его словам, китайские власти украли больше личных и корпоративных данных из Соединённых Штатов Америки, чем любые страны мира вместе взятые. Он утверждает, что Пекин смог проникнуть к гражданскую критическую инфраструктуру страны, тем самым заполучив доступ к управлению американскими водоочистными сооружениями, транспортными системами и телекоммуникациями, таким образом имея возможность нанести «любой вред в любое время и в любом месте».

Помимо этого, как говорит Кристофер Рэй, китайские власти смогли заполучить доступ к средствам коммуникации некоторых людей в американском правительстве.

Известно, что в конце президентского срока Джо Байдена директор ФБР Кристофер Рэй покинет свою должность. Свою отставку он анонсировал ещё 11 декабря, хотя полномочия главы федерального разведывательного агентства действительны до 2027 года. Уйти в отставку Рэя призывал сенатор-республиканец Чак Грассли, чтобы Дональд Трамп имел возможность назначить на данную должность Кэша Пателя.