Кишинёв закупает электроэнергию по ценам, которые существенно превышают российские оптовые расценки.

С 1 января 2025 года Молдавия перестала получать российский газ, в связи с чем в энергетической системе страны образовался дефицит. Теперь Кишинёв закупает электроэнергию у соседних стран, в частности Румынии и Украины, чтобы выполнить свои обязательства по коммунальным услугам перед потребителями. Очевидно, что стоимость импортируемого электричества значительно выше, чем собственного, генерируемого при помощи дешёвых российских энергоносителей.

Молдавская компания Energocom отчиталась о первых итогах закупок европейской электроэнергии, приведя данные за период с 1 по 9 января (10 дней). Всего за указанный период молдавские власти потратили 15 миллионов евро. Если дефицит в энергетической системе не удастся компенсировать, учитывая текущую динамику, за год Молдавия потратит на приобретение европейской электроэнергии более 500 миллионов евро.

График Enorgocom, на котором отображается стоимость, по которой Кишинёв приобретает электроэнергию у соседей. В среднем компания закупает электроэнергию в Европу по цене 110,83 евро за МВтч. Примечательно, что в России стоимость одного МВтч на оптовом рынке в первом полугодии 2025 года установлена на уровне 2 208,67 рублей или чуть менее 21 евро. Таким образом молдавские власти переплачивают за электричество в более чем пять раз, если сравнивать с российскими расценками на рынке электричества.

В сообщении Energocom подчёркивают, что работают с зарубежными партнёрами для поиска наиболее выгодных предложений на рынке