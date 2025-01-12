С 1 января 2025 года Молдавия перестала получать российский газ, в связи с чем в энергетической системе страны образовался дефицит. Теперь Кишинёв закупает электроэнергию у соседних стран, в частности Румынии и Украины, чтобы выполнить свои обязательства по коммунальным услугам перед потребителями. Очевидно, что стоимость импортируемого электричества значительно выше, чем собственного, генерируемого при помощи дешёвых российских энергоносителей.
Молдавская компания Energocom отчиталась о первых итогах закупок европейской электроэнергии, приведя данные за период с 1 по 9 января (10 дней). Всего за указанный период молдавские власти потратили 15 миллионов евро. Если дефицит в энергетической системе не удастся компенсировать, учитывая текущую динамику, за год Молдавия потратит на приобретение европейской электроэнергии более 500 миллионов евро.
В среднем компания закупает электроэнергию в Европу по цене 110,83 евро за МВтч. Примечательно, что в России стоимость одного МВтч на оптовом рынке в первом полугодии 2025 года установлена на уровне 2 208,67 рублей или чуть менее 21 евро. Таким образом молдавские власти переплачивают за электричество в более чем пять раз, если сравнивать с российскими расценками на рынке электричества.
В сообщении Energocom подчёркивают, что работают с зарубежными партнёрами для поиска наиболее выгодных предложений на рынке