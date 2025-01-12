Он подчеркнул, что давление должно быть не только военным, но и экономическим и дипломатическим.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп проводил достаточно жёсткую политику в отношении Ирана, в связи с чем страна попала под рекордное количество американских санкций. Ещё месяц назад политик, оценивая возможность военного конфликта между Соединёнными Штатами Америки и Ираном, не исключил такую вероятность.

Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог на встрече с иранской оппозиционной группой «Национальный совет сопротивления Ирана» (NCRI) в Париже заявил, что мир должен проводить политику максимального давления в отношении Тегарана. Он подчеркнул, что необходимо воспользоваться той слабостью, которая сейчас заметно у Ирана.

По словам американского дипломата, давление со стороны международного сообщества должно быть не только военное, но и экономическое и дипломатическое.

В то же время лидер NCRI Марьям Раджави обратил внимание, что региональный баланс и так изменился не в пользу иранского руководства, когда в Сирии свергли экс-президента Башара Асада, а в Ливане израильская армия нанесла «сокрушительный удар» ливанской шиитской группировке «Хезболла». По этой причине он призывает западные правительства наоборот отказаться от прошлой политики, встав на сторону иранского народа.