Озвученная сумма превышает суммарные инвестиции за любой четырёхлетний период времён Холодной войны.

Первый заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки Кэтлин Хикс во время своего выступления в Университете Джонса Хопкинса заявила, что за последние четыре года Вашингтон инвестировал в проведение исследований, разработку и приобретение вооружений более 1,2 триллиона долларов.

Американский чиновник подчеркнула, что помимо разработки и закупки вооружений в Пентагоне работают над внедрением инновационных оперативных концепций. Так или иначе, озвученная Хикс сумма превышает любой четырёхлетний показатель инвестиций времён Холодной войны, когда между Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом шла активная гонка вооружений.

Хикс также сообщила о предпринятых правительством действиях, направленных на опережение Китая и сохранение стратегического преимущества. По её словам, Соединённые Штаты Америки по-прежнему обладают военным превосходством над Россией и Китаем во многих ключевых сферах, в том числе подводных вооружений, хотя китайский флот продолжает совершенствоваться.

Кэтлин Хикс акцентирует внимание, что Вашингтон не стремится к мировому господству. Она добавила, что американские власти не желают, чтобы Китай повторил судьбу Советского Союза, поскольку обе страны могут сосуществовать даже в условиях конкурентных отношений.