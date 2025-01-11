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Nacvark
Зеленский назвал мечтой Украины завершение конфликта и получение гарантий безопасности в 2025 году
Про территориальные претензии украинский политик не упомянул.

Ближе к концу 2024 года риторика Киева в отношении российско-украинского конфликта и возвращения территорий изменилась. С тех пор украинские власти перестали говорить о государственных границах 1991 года и всё больше речь о том, чтобы завершить боевые действия как можно быстрее. Всё указывает на готовность Киева пойти на территориальные уступки перед Россией, при этом не признав утрату территорий.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 заявил, что мечтой Россией является полное взятие под свой контроль Украины. В то же время мечтой Украины является завершение боевых действий уже в 2025 году. При этом украинский политик акцентирует внимание, что Киеву должны предоставить такие гарантии безопасности, которые не позволят российской армии вновь прийти на украинские территории.

По его словам, украинские власти будут делать всё возможное, чтобы завершить российско-украинский конфликт и получить гарантии безопасности от Соединённых Штатов Америки и Европы.

Ранее Зеленский уже говорил о том, что Украине необходимы гарантии безопасности не только от Европы, но и Соединённых Штатов Америки. Он объяснял свою позицию тем, что роль Вашингтона является основополагающей в НАТО, намекая на невозможность сдерживания российской армии европейскими странами.

#украина #зеленский
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