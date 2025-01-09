Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде Украины.

В этом году Украина перестала транспортировать российский газ в Европу через свою газотранспортную систему. Однако через Украину по-прежнему проходят поставки российской нефти, в частности по нефтепроводу «Дружба» в рамках контракта с Россией, предусмотренного до конца 2029 года.

Стало известно, что в Верховной раде Украины ряд депутатов зарегистрировали законопроект, предусматривающий прекращение транзита российской нефти через украинские территории. Среди авторов документа - экс-президент страны Пётр Порошенко. Отмечается, что через «Дружбу» ежедневно проходит 300 тысяч баррелей российской нефти, доходы от которой поступают в бюджет России. По оценкам украинских чиновников, речь идёт о 7,5 миллиардов долларов, которые Москва зарабатывает исключительно на поставках нефти в Европу через Украину.

В случае, если законопроект будет принят, то в течение следующих трёх месяцев украинское правительство должно разработать механизм прекращения транзита российской нефти. Исключения допустимы только в рамках выполнения международных обязательств или решений Европейского союза.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже предупредил Киев, что Будапешт не сможет поддерживать вступление Украины в Европейский союз, если украинские власти перекроют транзитные каналы российской нефти и газа, которые закупаются его страной. Он объясняет это тем, что, в соответствии с соглашением об ассоциации, страна-кандидат должна способствовать энергетической безопасности Европейского союза, в том числе обеспечивая транспортные маршруты.