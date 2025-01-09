Таким образом она отреагировала на намерения Трампа переименовать Мексиканский залив.

Дональд Трамп на своей пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о намерениях переименовать Мексиканский залив, назвав его Американским заливом. По его мнению, такое название является вполне уместным.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала предложение Трампа, подчеркнув, что Мексиканский залив - наименование, которое было признано Организацией Объединённых Наций.

В то же время мексиканский президент предложила внести другие изменения на географической карте, припомнив, что в 17 веке часть действующих территорий Соединённых Штатов Америки являлись мексиканской землёй и назывались «America Mexicana». Она считает, что при таких обстоятельствах можно называть их «Мексиканской Америкой».

Несмотря на весь юмористический контекст, Клаудия Шейнбаум заявила о готовности наладить отношения между Соединёнными Штатами Америки и Мексикой. При этом известно, что новоизбранный американский президент планирует ввести 20-процентные экспортные пошлины на мексиканские товары, призывая страну решить проблему с нелегальной миграцией в штаты.