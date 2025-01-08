Всё это несмотря на достаточно высокий оборонный бюджет страны.

Помощник министра обороны Соединённых Штатов Америки по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер заявил, что возникла необходимость сокращения части личного состава Сил специальных операций (ССО) из-за нехватки государственного финансирования. Сейчас бюджет рода войск составляет 14 миллиардов долларов при утверждённом американским президентом Джо Байденом общем оборонном бюджете на 2025 год в 895 миллиардов долларов.

Как объясняет американский чиновник, во время своих операций ССО зачастую привлекают другие рода и виды войск, в особенности военно-воздушные и военно-морские силы. Всё это позволяет сохранять бюджет данного формирования относительно небольшим.

Тем не менее, если подходить к вопросу научным образом, то Пентагону всё же пришлось сократить внутри сил спецопераций много необходимых вещей - объясняет Майер. Речь идёт о специалистах по психологическим операциям или гражданским вопросам. Был сокращён разведывательный и другой вспомогательный персонал, который имеет большое значение для оперативного состава (непосредственно боевой части ССО - ред.) в понимании ими среды, где происходят действия.

На момент 2010 года подразделения ССО Соединённых Штатов Америки в той или иной степени осуществляли свою деятельность на территории 75 государств мира. Информации об актуальной численности рода войск в открытом доступе нет, но, вероятнее всего, оперативный состав соответствует текущей ситуации с безопасностью в мире, когда менее важный гражданский персонал сокращается из-за нехватки финансирования.