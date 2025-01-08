Он призвал страну открыть Зангезурский коридор, чтобы не мешать сотрудничество между Баку и Анкарой.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в эфире местного телевидения заявил, что Армения представляет собою географическую преграду между Турцией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что Баку хотят добиться мира и сотрудничества на Южном Кавказе, а Ереван мешает достижению этой цели.

По этой причине Алиев призвал армянские власти открыть «Зангезурский коридор» (предложенный Азербайджаном проект транспортного коридора, связывающего азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной частью страны), тем самым воссоединив обе части азербайджанского государства. Он добавил, что чем раньше в Ереване поймут необходимость данного решения, тем будет лучше для всех.

Ильхам Алиев также указал на зарождающуюся на протяжение последних тридцати лет «фашистскую идеологию» в Армении, которую Ереван должен уничтожить. В противном случае азербайджанский президент пообещал сделать это самостоятельно.

«У нас нет другого выбора», - заключил он.

Алиев напомнил и о том, как Азербайджану удалось решить вопрос с Нагорным Карабахом. Он акцентирует внимание на том, что его страна является единственной в мире, которая смогла восстановить территориальную целостность государства собственными силами, несмотря на исходящее давление, угрозы и опасности.