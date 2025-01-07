Её испытания прошли утром 6 января.

С 2021 года Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) проводит испытания гиперзвукового оружия. При этом до недавних пор не было информации о том, что северокорейские ракеты данного типа пролетали расстояние в 1,5 тысячи километров. Однако всё изменилось 6 января, когда был зафиксирован пуск новой северокорейской ракеты.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщает, что Главное управление ракетостроения провело испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности, которая со скоростью 12 Махов попала в определённое место в открытых водах на расстоянии полторы тысячи километров. Отмечается, что первая максимальная точка высоты была 99,8 километров, а вторая - 42,5 километров.

Ким Чен Ын лично наблюдал за ходом испытаний и был удовлетворён их результатом. По его словам, новая гиперзвуковая ракета не может быть проигнорирована никем в мире, поскольку она способна нанести удар по цели противника, преодолев любую систему противоракетной обороны. Он добавил, что таким вооружением обладают лишь несколько стран в мире.

Основной целью испытаний было укрепление сил сдерживания КНДР.