Об этом сообщили в канцелярии правительства Словакии.

После того, как стало известно о планах Киева отказаться от транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему, словацкие власти, в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо, потребовали от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен вмешаться и поспособствовать возобновлению поставок. Предполагалось, что 7 января в Брюсселе состоится конференция, на которой обсудят данный вопрос.

Главной темой на повестке конференции должен был стать транзит российского газа в Словакию. Однако переговоры были отменены Европейской комиссией, поскольку украинская делегация отказалась от участия. Об этом сообщают в канцелярии словацкого правительства.

Сейчас в Европейской комиссии работают над тем, чтобы достичь соглашения по поводу другой даты, когда заинтересованные стороны могли обсудить транзит газа. Пока непонятно, согласятся ли украинские власти обсудить транзит в другой день, учитывая принципиальную позицию Киева.

Известно, что из-за прекращения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему бюджет Украины потерял потенциальные 700 - 800 миллионов долларов дохода, когда Словакия теперь вынуждена платить за энергоносители на 500 миллионов долларов больше.