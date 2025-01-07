До этого обменный процесс был достаточно непредсказуем и часто приостанавливался.

Уполномоченный Верховной радой Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, в интервью украинскому каналу «Рада» заявил, что им удалось достичь с российской стороной предварительной договорённости насчёт продолжения обмена военнопленными в текущем году. Отмечается, что речь идёт о систематических обменах. До этого обменный процесс был достаточно непредсказуем и часто приостанавливался.

Украинский чиновник рассказал, что обменные списки будут формироваться на основе нового принципа, который стороны сочли более справедливым. В первую очередь приоритет отдавать будут тяжелобольным, тяжелораненым и тем, кто дольше находится в плену. Он подчеркнул, что Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила готовность формировать списки по такому принципу.

Помимо этого, теперь украинские военнопленные в российском плену будут получать от Украины по одному пакету с вещами при содействии Международного комитета Красного Креста. Всё это в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Лубинец также добавил, что украинская переговорная группа смогла добиться возвращения наиболее тяжело возвращаемых военных, в частности тех, кого взяли в плен во время осады завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российские чиновники уже ранее говорили о том, что Киев больше всего внимания уделяет возвращению именно данной категории военнопленных, а рядовых мобилизованных.