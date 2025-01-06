Тариф будет варьироваться в зависимости от того, в какое время суток водители въезжают в центр города.





Стало известно, что в городе Нью-Йорк (штат Нью-Джерси) вводят тариф для водителей за въезд в центр города. Соединённые Штаты Америки станут первой страной в мире, где с водителей будут брать плату за проезд по центральным улицам. Об этом сообщает Financial Times.

Теперь водители легковых автомобилей за въезд в Манхэттен (центральный район Нью-Йорка) в час-пик будут вынуждены заплатить 9 долларов. Для водителей небольших грузовых автомобилей тариф будет на уровне 14 долларов и 40 центов, когда для более крупного транспорта тариф значительнее - 21 доллар и 60 центов. Если въезд происходит с 21:00 до 05:00 по будням или с 21:00 до 09:00 по выходным, то плата будет значительно ниже - 2 доллара и 25 центов.

Новая норма предусматривает достаточно широкую ценовую политику, которая не ограничивается вышеперечисленными суммами. Так, например, если у водителя нет учётной записи E-ZPass (электронная система взимания платы за проезд, используемая на платных дорогах), то тариф на 50% дороже. В то же время водители транспорта экстренных и городских служб не обязаны платить за въезд в центр.

Предполагается, что новый тариф привлечёт в местный бюджет 15 миллиардов долларов, которые потратят на развитие общественного транспорта в городе. Помимо этого выйдет сократить количество транспорта, въезжающего в центр Нью-Йорка.

Адвокаты штата Нью-Джерси пытались оспорить решение властей, отменив ведение тарифа, но судья отклонил их ходатайство. Представители Республиканской партии требуют от новоизбранного американского президента Дональда Трампа отозвать федеральное разрешение на такое новшество. Впрочем, сам политик также говорил о намерениях предотвратить введение тарифа, когда он вступит в должность. В ассоциации таксистов Нью-Йорка по очевидным причинам тоже недовольны тарифом, который лишит их части дохода.