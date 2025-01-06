Он поднимет ряд тем, включая необходимость развития глобальных союзов и отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после 12 января, когда действующий американский президент Джо Байден вернётся из Италии, он произнесёт две прощальные речи перед инаугурацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

По данным издания, в первой речи Байден укажет на необходимость сосредоточить Вашингтоном все усилия на поддержке глобальных союзов, включая расширение НАТО, а также развитие отношений со странами в Индо-Тихоокеанском регионе. Вторая речь подведёт итоги конкретно его государственной службы, в частности работы в Белом доме.

Источники издания подчёркивают, что на текущий момент команда Джо Байдена не составила ему речь, но общие тезисы уже известны. Предполагается, что выступление Байдена будет похоже на прощальные речи его предшественников - Барака Обамы, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего.

Таким образом американский политик фактически объявит о завершении пятидесятилетней политической карьеры, начавшейся в 1971 году в качестве члена Совета округа Нью-Касл. В 1973 году Байден стал сенатором от штата Делавэр, которым пробыл до 2009 года, пока не был назначен Вице-президентом (2009 - 2017), а после в 2021 году избран уже президентом Соединённых Штатов Америки.