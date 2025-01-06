Об этом сообщают изданию представитель тайваньской береговой охраны и оператор связи Chunghwa Telecom.

Издание Financial Times пишет, что несколько дней назад грузовое судно Shunxing39, которое ходит под флагом Камеруна, оборвало расположенный недалеко от порта Цзилун подводный кабель связи, соединяющий Тайвань и западное побережье Соединённых Штатов Америки. Источники издания отмечают, что судно фактически принадлежит компании Jie Yang Trading Limited, владельцем которой является гражданин Китая из Гонконга.

Представитель тайваньского оператора связи утверждают, что повреждённый кабель был частью системы Trans-Pacific Express. После его повреждения цифровые данные перенаправили по другим международным подводным кабелям связи.

Источник издания из береговой охраны Тайваня объясняет, что им не удалось допросить капитана судна, поэтому власти страны обратились к Южной Корее с просьбой оказать содействие в проведении расследования. Предполагается, что судно в ближайшее время прибудет в южнокорейский порт Пусан, являющийся следующим пунктом назначения.

В материале Financial Times источники в тайваньской береговой охране подчёркивают, что спутниковые данные указывают на намеренное повреждение подводного кабеля: Shunxing39 тянул якорь по дну океана на место, где произошло повреждение инфраструктуры.