Сейчас у украинских военных нет достаточного количества ресурсов, чтобы оказывать сопротивление российским военным.

Издание The Washington Post, побеседовав с украинскими военнослужащими, пишет, что у Вооружённых сил Украины нет достаточного количества военных ресурсов, чтобы противостоять России. Отмечается, что военные смирились с нехваткой западного вооружения и не исключают ухудшение ситуации в ближайшем будущем, в связи с чем отражение атак становится невозможным. В то же время российская армия пользуется численным преимуществом, благодаря чему занимает новые позиции.

По мнению командира роты по имени Тарас из 35-й бригады морской пехоты, российские военные успешно реализуют свою новую тактику. Несмотря на то, что первые попытки штурмов позиций всё же отражаются, часть российских солдат достигают определённой цели, окапываются, устанавливают связь и координируют сослуживцев. В конечном итоге, малые пехотные группы образуют критическую массу людей в одном месте и атакуют:

«Ты думаешь, что всё в порядке, потому что не видел много врагов, а потом вдруг из одного подвала выбегают 10 человек», - рассказывает военный про недавнюю ситуацию под Покровском.

Украинские военные также критикуют плохое оснащение, в частности то, что порой им самим приходится вкладывать личные деньги в обмундирование или полагаться на помощь волонтёров. Насчёт мобилизации позиция аналогичная: мобилизационные темпы медлительные, а сам процесс разрозненный

Военнослужащие имеют подавленный моральный дух и чаще высказываются в поддержку мирных переговоров. При этом вышеупомянутый Тарас объясняет, что ситуация стала хуже, чем в феврале 2022 года, из-за чего переговорная позиция Украины слаба: «Мы можем только кивать головой и соглашаться с их требованиями, а то, что они будут требовать, нам явно не понравится».