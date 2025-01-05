По словам чиновника, в Белом доме всегда было реальное беспокойство насчёт того, какие действия предпримет Москва в ответ на принимаемые решения по оказанию помощи Киеву.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, который вскоре покинет свою должность, в интервью The New York Times подвёл итоги политики текущей администрации в отношении Украины и оказания Киеву помощи. Он подчеркнул, что в Белом доме всегда было реальное беспокойство насчёт того, какие действия предпримет Россия в ответ на принимаемые решения по оказанию помощи Киеву.

Глава американской дипломатии считает, что Запад смог справиться с поставленной задачей и избежал прямого конфликта с Россией. При этом он утверждает, что Москва якобы участвует во всевозможных «гибридных атаках», начиная от киберпространства, заканчивая диверсиями. По его словам всё это происходит в Европе и Вашингтон сотрудничает с союзниками по этому вопросу. Тем не менее, с точки зрения прямого конфликта он не считает, что Запад был близок к прямому вмешательству.

Блинкен также отметил, что когда в Белом доме принимали решение о поставках оружия Украине, всегда учитывались многие факторы: «Стоит ли давать это украинцам? Знают ли они, как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать? Это часть согласованного плана?».

Помимо этого американский политик признал, что Соединённые Штаты Америки ещё с 2021 года оказывали Украине военную помощь, чтобы она имела возможности по сдерживанию России. Речь идёт о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger и противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin.