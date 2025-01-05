Аналитик издания считает, что продвижение российской армии вряд ли удастся остановить.

Пока российская армия осуществляла наступательные операции на Донбассе, под её контроль перешло уже восемь деревень к югу от города Покровск. Сложилась ситуация, при которой российским военным осталось до Днепропетровской области, где ещё не было боевых действий, всего семь километров. Об этом сообщает издание Bild.

Аналитик издания Юлиан Рёпке считает, что продвижение российской армии вряд ли остановить. Российские военные не атакуют Покровск в лоб, обходя город без особого сопротивления, при этом приближаясь к Днепропетровской области. В случае, если бои за город в Донецкой области завершатся в пользу российской армии, военные получат контроль над прямой дорогой к Павлограду Днепропетровской области. Данные динамической карты боевых действий LiveuamapПо мнению немецкого аналитика, окончательно ситуация прояснится в ближайшие недели. Сейчас всё указывает на то, что Вооружённые силы Украины не могут остановить российское наступление, а лишь сдерживают его темпы при наличии ресурсов.

Известно, что через Днепропетровскую область проходят крупные транспортные артерии, соединяющие восточную и центральную часть Украины. Область играет ключевую роль в снабжении ВСУ.