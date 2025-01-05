Глава американской дипломатии считает, что линия разграничения уже вряд ли существенно изменится.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в интервью изданию The New York Times прокомментировал ситуацию с российско-украинским конфликтом, ответив на вопросы по поводу дальнейшего развития событий. Он сразу подчеркнул, что решение о том, стоит ли заканчивать боевые действия, должны принять украинцы: «Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть».

Глава американской дипломатии также признал, что на практике сформировавшаяся линия разграничения вряд ли потерпит существенных изменений. Однако он объяснил, что Киев сохранит свои территориальные претензий. Другой вопрос в том, найдут ли украинские власти возможность при поддержке кого-либо вернуть утраченные территории - добавил он.

Блинкен также считает, что если в зоне боевых действий установят режим прекращения огня, есть большой риск возобновления конфликта. Он утверждает, что Россия воспользуется шансом на перевооружение, отдохнёт и пойдёт в атаку с новыми силами уже в ближайшем будущем. По этой причине Энтони Блинкен видит необходимость в предоставлении Украине каких-либо гарантий безопасности, будь это членство в НАТО или двухсторонние договорённости: главное, чтобы в Москве осознавали последствия возобновления конфликта.