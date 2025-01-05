Предполагается, что подкаст будет на русском языке.

Недавно американский подкастер Лекс Фридман публично обратился к Зеленскому с предложением дать ему интервью. При этом интервьюер настаивал на том, что их разговор должен проходить на русском языке, а не английском или украинском, поскольку это обеспечит «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор».

Лекс Фридман - американский учёный и подкастер, родившийся в Советском Союзе (Чкаловск, Таджикская ССР). В равной степени считает украинцев, русских, американцев и евреев своими. По этой же причине отказывается обвинять какой-либо народ в развязывании российско-украинского конфликта, считая, что вина лежит только на отдельных политиках.

Американский подкастер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что отлично пообщался с Зеленским. Он анонсировал трёхчасовой подкаст с украинским политиком, который будет опубликован в сети уже в понедельник, то есть 6 января 2025 года.

Не уточняется, на каком языке происходила их беседа. Однако ранее Лекс Фридман настаивал на том, что разговор должен состояться на русском языке. В случае, если подкаст выйдет на русском языке, это будет первое русскоязычное интервью с Зеленским с 2022 года.