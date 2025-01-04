Новоизбранного американского президента вызывают 10 января в суд, хотя все обвинения должны быть сняты с него после победы на выборах.

Предвыборная кампания Дональда Трампа сопровождалась не только агитацией и выступлениями, но и судебным процессом, который был связан с возбуждёнными в отношении него уголовными делами. После того, как политик одержал победу на выборах, два уголовных дела против него были закрыты, как того требует Конституция Соединённых Штатов Америки, гарантирующая отказ от преследования американского президента. Однако одно дело, которым занимается суд в Нью-Йорке, всё же было продолжено.

Речь идёт об обвинении в фальсификации отчётности с целью скрыть подкуп порноактрисы Сторми Дэниэлс, с которой Дональд Трамп якобы имел роман. Предполагается, что политик хотел обеспечить, чтобы произошедшая в 2006 году ситуация не отразилась на его репутации, заплатив Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание. Адвокаты Трампа считают обвинение незаконным, поскольку истёк срок давности преступления, называя это политическим преследованием и «охотой на ведьм». Однако уже 10 января Трамп должен будет предстать перед судом, чтобы судья по делу вынес решение.

Новоизбранный американский президент прокомментировал ситуацию в Truth Social, заявив, что уже скоро может настать «конец президентству» в таком виде, в каком американцы его знают. Он имеет ввиду, что институт президентства, в котором глава государства обладает абсолютной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию, будет разрушен.

По мнению американского политика, решение судьи Мерчана, которого Трамп называет «радикальным партизаном», вынести решение по его делу 10 января, не более чем политическая атака и фарс. Дональд Трамп также пожаловался, что он единственный политик в американской истории, которому не разрешено себя защищать.

Примечательно, что во всей этой истории не упоминается, будет решение судьи Мерчана обвинительным или оправдательным. Стоит напомнить, что Конституция Соединённых Штатов Америки действительно требует прекратить преследование новоизбранного американского президента, но она не исключает необходимость сделать это законным путём. Вполне вероятно, что судья не имеет никакой другой возможности закрыть дело, кроме как вынести оправдательное решение. Причём судья даже разрешил Трампу обеспечить свою явку на заседание по видеосвязи, что говорит об отсутствии намерений предпринимать в отношении него какие-либо меры. Более того, суд навряд ли вынесет обвинительное решение, ведь это повлечёт за собою действительно тяжкие последствия: решение, как минимум, будет признано незаконным Верховным судом, а все причастные к вынесению приговора - будут арестованы.