Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Министр экомики Германии Роберт Хабек сообщил об отсутствии роста экономики с 2018 года
Он признал, что главной ошибкой было отсутствие масштабной программы развития экономики в 2022 году.

Министр экономики Германии и по совместительству вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что с 2018 года у немецкой экономики нет реального роста. Он подчеркнул, что экономика страны переживает глубокий структурный кризис, корни которого содержатся в многолетних проблемах.

По мнению немецкого министра, главной ошибкой было отсутствие масштабной программы развития экономики  в начале 2022 года, когда новое немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом обрело полномочия. Он напомнил, что тогдашние исследования прогнозировали рост инфляции, повышения цен и процентных ставок. Тем не менее, правительство делало лишь мелкие шаги, руководствуясь догмой рестриктивной финансовой политики.

Хабек добавил, что ему следовало тогда быть более принципиальным. Вероятнее всего, он имел ввиду, что должен был тогда настаивать перед всем правительством на необходимости решения проблем.

«Если мы фундаментально не изменимся, то в высококонкурентном мире больше не будем играть ту роль, которую до сих пор играли», - заключил политик.

Известно, что Роберт Хабек является кандидатом на пост канцлера Германии в случае победы его партии Союз 90/Зелёные на предстоящих 23 февраля 2025 года парламентских выборах. Маловероятно, что данная партия сможет сформировать собственную коалицию и, вероятнее всего, войдёт в состав другой.

#германия #роберт хабек
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео рукопашного боя между бойцом из Якутии и украинским солдатом
2
Утильсбор на электрические автомобили вырос в 20 раз
17
Российские дроны «Герань» после обновлений оказались невосприимчивы к украинской РЭБ
+
Redmi Note 14 4G с 8 ГБ памяти и батареей 5500 мАч появился на Geekbench
+
Xiaomi Poco X7 обойдётся примерно в 300 долларов
3
Россия активно использует новые оптоволоконные FPV-дроны, устойчивые к радиоэлектронной борьбе
+
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
9
Российские дроны с квантовыми магнитометрами находят золото в тропиках
1
Инсайдер раскрыл цену видеокарты ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4
4
В Москве построят новые небоскрёбы преображающие Кутузовский проспект
6
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
12
Крестный отец ИИ, Хинтон, выступает против трансформации OpenAI в коммерческую компанию
3
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
4
ВСУ приступили к боевому применению французских авиабомб AASM-250 Hammer
2
Все региональные сайты Poco больше не работают и перенаправляют пользователей на магазины Xiaomi
+
Huawei снижает цены на Pura 70 Ultra, чтобы потеснить Apple в Китае на рынке премиум-смартфонов
+
Honor представляет в Европе смартфон Magic 7 Lite с новой технологией аккумулятора
1
Удар "Гераней" по правительственному кварталу Киева сняли на видео
9
Глобальная версия Poco X7 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
В конце 2024 года года на БАМе и Транссибе был введён ряд ключевых объектов
+

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
48
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
16
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
3

Сейчас обсуждают

[I_Ran_Past]
12:10
Постоянно
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Маэстро
12:10
всё еще депрессируешь? тогда тебе к профильному специалисту надо https://www.kp.ru/daily/27649/5033074/ Вежливый внимательно смотри на фото, процесс излечения начался. Ты чувствуешь, как твои веки т...
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Waramagedon
12:06
скоро бербок получит пинок от избирателей.
МИД Германии Бербок призвала Россию убрать военные базы из Сирии
zoxa
12:06
нет )) в разных ;)
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
k@mikadze
12:06
Сварочные провода это кг и ког и их разновидности, они все в резиновой изоляции и у них срок службы всего 4 года, да и воняют они. 16мм2 мало, надо 25 и желательно 35 если длина больше 5 метров. Но вс...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
unhurtable
12:04
Из подвида дупоразжигающих, а что?
Белоруссия ограничила ввоз гречки из Барнаула из-за превышения времени варки на 4 минуты
mage.air
12:04
У меня пока только один вопрос к утверждению про "нельзя заводить при заведенном доноре" Как работает и заводится машина? Генератор связан механически с валом. На нем нет нагрузки в момент старта? В ...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Nvidia&Intel Hater
12:03
истинный пис бол.снова фейк видосы.у меня 60 в джунглях,так что принимай снова золотой дождь
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Kromichael
12:03
https://www.youtube.com/watch?v=5qp_6nx-vmg https://www.youtube.com/watch?v=d8aFXCsoLTs
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Маэстро
12:02
"после свержения режима нациков, еще от простых хохлов" это разве не в одной стране под названием Украина? значит пока только стадия принятия у тебя, потихоньку из депрессии выкарабкиваешься?
Постпред РФ в ООН Небензя назвал действия нового правительства Сирии грамотными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем