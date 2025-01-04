Он признал, что главной ошибкой было отсутствие масштабной программы развития экономики в 2022 году.

Министр экономики Германии и по совместительству вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что с 2018 года у немецкой экономики нет реального роста. Он подчеркнул, что экономика страны переживает глубокий структурный кризис, корни которого содержатся в многолетних проблемах.

По мнению немецкого министра, главной ошибкой было отсутствие масштабной программы развития экономики в начале 2022 года, когда новое немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом обрело полномочия. Он напомнил, что тогдашние исследования прогнозировали рост инфляции, повышения цен и процентных ставок. Тем не менее, правительство делало лишь мелкие шаги, руководствуясь догмой рестриктивной финансовой политики.

Хабек добавил, что ему следовало тогда быть более принципиальным. Вероятнее всего, он имел ввиду, что должен был тогда настаивать перед всем правительством на необходимости решения проблем.

«Если мы фундаментально не изменимся, то в высококонкурентном мире больше не будем играть ту роль, которую до сих пор играли», - заключил политик.

Известно, что Роберт Хабек является кандидатом на пост канцлера Германии в случае победы его партии Союз 90/Зелёные на предстоящих 23 февраля 2025 года парламентских выборах. Маловероятно, что данная партия сможет сформировать собственную коалицию и, вероятнее всего, войдёт в состав другой.