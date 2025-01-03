Однако на текущий момент политик такую идею не рассматривает.

В 2019 году Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах с достаточно внушительным уровнем поддержки населения, получив 73% голосов избирателей. Сейчас рейтинги политика значительно ниже, учитывая ситуацию в стране и военное положение, которое предусматривает принятие далеко не самых популярных политических решений. В мае 2024 года его президентские полномочия должны были истечь, но он продолжил исполнять обязанности.

В разговоре с журналистами Зеленский ответил на вопрос, собирается ли выдвигаться на второй президентский срок. Он сразу подчеркнул, что не знает, чем завершится российско-украинский конфликт. В случае, если ему удастся «сделать больше, чем смогу», то, вероятнее всего, он будет расценивать перспективу переизбрания более положительно. Сейчас он не ставит перед собою цели баллотироваться на следующих президентских выборах.

Владимир Зеленский объяснил, что когда горячая фаза конфликта завершится и Украина получит «сильный пакет оружия, гарантии безопасности» - после его можно рассматривать отмену военного положения. Отмена военного положения устранит все юридические препятствия для проведения президентских выборов и, соответственно, украинский парламент сможет назначить их на определённую дату.