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Nacvark
Axios: Байден обсуждал с командой удары по ядерным объектам Ирана
Окончательное решение не принято, а обсуждение было лишь в рамках планирования.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что действующий американский президент Джо Байден обсуждал со своей командой в Белом доме возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит возобновить работу над созданием ядерного оружия до 20 января. Отмечается, что окончательное решение не было принято.

Как подчёркивается в статье, маловероятно, что Байден пойдёт на такой шаг перед уходом с поста американского президента. При этом данный вопрос не требовал от американского президента конкретного ответа - «да» или «нет», а обсуждения поднимались в рамках «разумного планирования сценария» на случай того, если иранская ядерная программа всё же будет изменена в пользу создания ядерного оружия.

По данным издания, Джо Байден до сих пор не дал разрешение на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в случае перехода страны к созданию ядерного оружия. Один из источников Axios вовсе утверждает, что тема ведения военных действий против иранских ядерных объектов более не обсуждается.

Стоит напомнить, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп ещё во время предвыборной кампании выразил мнение о необходимости нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной реакции на иранский обстрел израильских территорий. В то же время Байден не поддержал данную идею, из-за чего израильские власти пересмотрели цели для ударов.

#сша #иран
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