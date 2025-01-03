Однако в Киеве не хотят, чтобы миротворческий корпус ограничился участием двух стран.

Владимир Зеленский во время своего интервью журналистам упомянул инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, которая предусматривает размещение французских миротворческих сил на территории Украины после завершения российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что в ней готовы принять участие другие страны, но называть их не будут, в соответствии с договорённостями. Тем не менее, в Киеве не желают, чтобы миротворческая миссия ограничилась участием двух стран - добавил политик.

По словам Зеленского, идея по размещению миротворцев на украинских территориях обсуждалась с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Трамп поддержал инициативу, хотя не подтвердил, примут ли участие Соединённые Штаты Америки в данной миссии.

При этом украинский политик, комментируя вопрос предоставления гарантий безопасности, отметил, что пока никто не предлагал Украине «израильскую модель». Он объяснил, что речь идёт о помощи вроде той, когда над территориями Израиля союзники сбивают иранские ракеты.

Владимир Зеленский также акцентирует внимание на том, что размещение европейских войск на территории Украины не должно исключать возможность предоставления Украине членства в НАТО. Он отказался рассматривать юридический отказ от территориальных претензий на утраченные регионы, как и утверждать внеблоковой статус. Связано это с тем, что оба решения являются «опасными» и исключают возможность возвращения Киевом территорий и вступления страны в североатлантический альянс.