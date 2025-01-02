Об этом сообщает Polsat, ссылаясь на источник в лице младшего инспектора полиции Подляского воеводства.

Издание Polsat, ссылаясь на источник в лице младшего инспектора полиции Подляского воеводства Томаша Крупа, пишет, что в селе Мельник (Подляское воеводство), расположенном в нескольких километрах от польско-белорусской границы, военнослужащий начал стрельбу в общественном месте. Отмечается, что военный проходит службу в 18-й механизированной дивизии, которая оказывает содействие пограничникам.

По данным местной полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл стрельбу в направлении гражданского автомобиля, после чего скрылся в лесу с табельным оружием. По факту поступившего в 15:30 по местному времени вызова жандармерия прибыла и задержала военного, покинувшего полевой лагерь.

Представители полиции утверждают, что больше никакой угрозы безопасности в селе и его окрестностях нет. Инцидент со стрельбой расследуется военной полицией. Информация о пострадавших отсутствует.

Ещё осенью 2024 года Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о проведении расследования, связанного с возможным применением оружия польскими военными в отношении людей, находящихся на белорусских территориях. Речь шла о мигрантах, которые пытаются пересечь польско-белорусскую границу.