Он признал, что новые выборы лишь усилили нестабильность на фоне политического кризиса.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон решил назначить парламентские выборы после поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент. По итогам выборов ни одна из партий не смогла создать самостоятельную коалицию, способную сформировать единое правительство. В конечном итоге была предпринята попытка по формированию инклюзивного правительства под руководством премьер-министра Мишеля Барнье. Однако спустя три месяца парламент объявил вотум недоверия французскому премьеру и его правительству, что произошло впервые с 1962 года.

Французский президент во время своего новогоднего обращения к нации признал, что принятое им решение о роспуске Национального собрания было ошибочным. Он согласился с тем, что вместо урегулирования политического кризиса новые выборы породили ещё большую нестабильность. Макрон подчеркнул, что берёт на себя всю ответственность за произошедшее.

Тем не менее, Эмманюэль Макрон призвал работать с тем, что имеется, ведь даже нынешний состав парламента позволяет сформировать многообразное правительство путём компромиссного решения.

Макрон выразил надежду, что следующий год станет годом коллективного восстановления, стабильности и правильных компромиссов на благо французского народа.

В настоящий момент премьер-министром Франции является Франсуа Байру из Демократического движения, которое на парламентских выборах получило только 36 из 577 представительных мандатов. В его правительство вошли участники партий различного толка. Насколько долгим будет седьмое правительство в истории Пятой Французской республики - покажет время.