Они хранились на участке американца, обвиняемого в хранении незарегистрированного короткоствольного оружия.

В начале 2023 года в штате Вирджиния местным властям поступила жалоба от гражданина, который сообщил о хранении его соседом Спаффордом незарегистрированного короткоствольного оружия. Он также подчёркивал, что его сосед поддерживал инциденты с покушениями на американских политиков и использовал фотографии действующего американского президента Джо Байдена как мишени для стрельбы.

Уже в середине декабря 2024 года Спаффорд был арестован, а впоследствии на его земельном участке площадью 8 гектаров был проведён обыск. Следователи были удивлены, когда нашли у американца на хранении 150 самодельных взрывных устройств (СВУ), при работе с которыми он лишился трёх пальцев на руках. После этого дело перешло Федеральному бюро расследований и стало крупнейшим за историю существования правоохранительного органа, когда речь идёт о хранении самодельной взрывчатки. Об этом всём информирует издание CBS News, ссылаясь на судебные документы.

Отмечается, что СВУ хранились в гараже, в спальне и других местах, без каких-либо мер предосторожности. Помимо этого Спаффорд хранил в семейном морозильнике пероксид уротропина (взрывчатое вещество) в обычной банке, из мер предосторожности - наклейка с надписью «не трогать». Федеральные прокуроры акцентирует внимание на безответственность подозреваемого, который, лишившись трёх пальцев, продолжил хранить чрезвычайно опасные взрывчатые вещества, несмотря на вероятность их взрыва даже при малейших перепадах температуры.

Сторона обвинения настаивает на том, что Спаффорд представляет серьёзную угрозу для общества и его необходимо держать под стражей до вынесения судебного решения. Адвокаты американца наоборот настаивают на освобождении под залог, аргументируя это отсутствием у подзащитного судимости, психических заболеваний и его семейным образом жизни.