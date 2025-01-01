Украинский политик выразил надежду, что новая американская администрация принудит Россию к справедливому миру.

В своём 20-минутном новогоднем обращении к украинскому народу Владимир Зеленский не забыл упомянуть новоизбранного американского президента Дональда Трампа, выразив уверенность, что он сможет принести мир и завершить российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что американский политик понимает невозможность достижения первой цели без выполнения второй.

Зеленский также акцентирует внимание, что российско-украинский конфликт не «уличная разборка», где нужно просто «утихомирить» две стороны. По этой причине он выразил надежду на намерение Дональда Трампа всё же принудить Москву к справедливому миру.

Украинский политик также отметил, что Соединённые Штаты Америки находились с Украиной с первых минут начала боевых действий и, как он рассчитывает, будут с ней в первые минуты мира. Он напомнил, что в разговорах с американскими политиками, в частности Джо Байденом и Дональдом Трампом, всегда говорили о том, что «Украина победит».

На текущий момент нет официальной информации о готовящихся встречах, направленных на мирное урегулирование конфликта, с участием новоизбранного американского президента или членов его команды.