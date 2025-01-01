Связано это с курсом действующего грузинского правительства.

После того, как на парламентских выборах в Грузии победу одержала партия «Грузинская мечта», действующее правительство сохранило свой курс на отказ от евроинтеграции и сближении с Европейским союзом как минимум до 2028 года.

Страны «Веймарского треугольника», куда входит Германия, Польша и Франция, обнародовали совместное заявление, в котором сообщили об отмене безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические и служебные паспорта. Отмечается, что связано это с политическим курсом нового правительства и его отходом от проевропейского пути.

Министры иностранных дел стран «Веймарского треугольника» подчеркнули, что выступают против силового подавления протестов и нарушения прав человека. По этой причине они приняли решение об отмене грузинских дипломатических и служебных паспортов, а также рассматривают дополнительные ограничительные меры на национальном и европейском уровнях.

Стоит напомнить, что предложение об отмене грузинских дипломатических и служебных паспортов было выдвинуто Советом Европейского союза по иностранным делам и является рекомендательной мерой. Некоторые европейские страны отказались исполнять данную рекомендацию.