Американский бизнесмен настойчиво призывает немцев отдать свой голос за ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АДГ).

С недавних пор американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) начал делать заявления в поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ). Заявления американца порой выходят за пределы обычного мнения, ведь он напрямую призывает немцев голосовать за АдГ, подчёркивая, что это единственный шанс спасти Германию.

Официальный представитель правительства Германии Кристиан Хоффман отреагировала на высказывания Маска, подтвердив, что бизнесмен действительно пытается повлиять на исход предстоящих 23 февраля 2025 года парламентских выборов в стране. В то же время она признала, что Маск свободен в своём праве высказывать мнение, даже если иногда свобода мысли распространяется на «самые большие глупости».

Впрочем, спикер немецкого правительства не первая, кто обвиняет Маска во вмешательстве в немецкие выборы. Французский политик Тьерри Бретон также критиковал американца за вмешательство в дела иностранного государства от лица Соединённых Штатов Америки, но тот ответил ему, что американское вмешательство - это единственная причина, почему он не говорит на немецком или русском языках. Вероятнее всего, таким образом Илон Маск хотел напомнить о роли американских сил во Второй мировой войне.

Стоит отметить, что вышеупомянутая партия АдГ в Германии подозревается в правоэкстремистской принадлежности. Связано это с деятельностью отдельных участников партии, которые выходят за пределы дозволенного законодательством. Так, например, в региональный лидер партии в Тюрингии Бьорн Хёкке в 2021 и 2024 годах был оштрафован судом за выкрикивание нацистских лозунгов.