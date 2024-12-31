К ней Братислава может прибегнуть, если всё же стране придётся окончательно переходить на альтернативные источники газа, то есть не из России.

С 1 января 2025 года Украина прекращает транзит российского газа в Европу через свою газотранспортную систему. В первую очередь это заденет зависимые от российских энергоносителей страны, в частности Словакию, настаивающую на продлении транзита благодаря альтернативному сценарию, при котором Киев продолжит де-юре транспортировать венгерский газ, де-факто являющийся российским.

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек обсудил с вице-премьером и министром экономики Словакии Денисом Саковым возможность предоставления Братиславе доступа к чешской газотранспортной системе. В таком случае словацкое правительство сможет использовать чешский газопровод для транзита и хранения газа.

Отмечается, что предложение действительно на весну 2025 года и последующий период. Чехия получает газ как от восточных, так и западных поставщиков. Однако после прекращения поставок российского газа через украинские территории Прага окончательно перейдёт на альтернативные источники. В случае принятия Словакией предложения, страна также перейдёт на поставки газа от западных партнёров.

На текущий момент, как пишет Czech Press Agency, чешские хранилища газа заполнены на 63% и хранят 2,2 миллиарда кубометров газа.